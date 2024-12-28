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Первый новогодний поезд на паровозной тяге прибыл в Таганрог 28 декабря

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Отправиться в необычное путешествие из Ростова в Таганрог на поезде с паровозной тягой туристы смогут также 29 декабря, 3, 4 и 5 января.

Город

«28 декабря вместе с пассажирами рейсом «Таганрогского экспресса» поехала и команда Деда Мороза. Как заверил новогодний волшебник, путешественников ждёт масса интересного. А главное — это знакомство с культурной жизнью Таганрога, посещение театров и музеев», — сообщает СКЖД.

Обратно в Ростов состав на паровозной тяге вернётся сегодня вечером, чтобы совершить ещё 4 новогодних рейса.

Напомним, с вокзала Ростов-Пригородный поезд отправляется в 09.35, прибывает на станцию Таганрог-Пассажирский в 11.31. Обратное отправление из Таганрога запланировано на 16.20, прибытие в Ростов — в 18.18.

Для пассажиров «Таганрогского экспресса» организуют праздничную программу. В Ростове гостей провожают аниматоры, а во время поездки проводятся конкурсы. На перроне в Таганроге пассажиров встретят Дед Мороз и Снегурочка.

Для оформивших экскурсионный тур подготовлена программа с обзорной автобусной экскурсией по Таганрогу, хороводами и конкурсами, посещением детского спектакля в театре имени А.П. Чехова.

Фото и видео: СКЖД

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Таганрогская правда
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