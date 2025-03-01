Первый матч нового сезона таганрогский «Форте» закончил нулевой ничьей

Команда из Таганрога на домашнем поле встречала ФК «Муром». На футбольном матче побывала глава города Светлана Камбулова.

«Сегодня побывала на первом в этом году матче между ФК «Форте» и ФК «Муром» в рамках чемпионата России 2-й лиги по футболу. Обе команды продемонстрировали высокий уровень подготовки. Болела, конечно, за таганрожцев, но матч закончился ничьей», — написала Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Глава Таганрога напомнила, что в Таганроге футболом увлекается более 18 тысяч человек. Этот вид спорта активно развивается благодаря усилиям спортивных школ и клубов, в том числе СШОР № 3 и школы СШОР № 13.

В марте 2022 года на базе ФК «Форте» открылась Академия футбольного клуба, где молодые таланты получают возможность развивать свои навыки.

Для популяризации футбола в Таганроге создана целая система соревнований, охватывающая различные возрастные и социальные группы населения. Турниры проходят среди учащихся школ, студентов колледжей и вузов, а также среди взрослых участников летних и зимних чемпионатов и кубков города.

Особое внимание уделяется развитию детского и юношеского футбола. Регулярно проводятся первенства города среди детских и юношеских команд, что даёт молодым спортсменам шанс проявить себя и получить ценный соревновательный опыт.

«Кстати, Таганрог занимает лидирующие позиции в рейтинге футбольной активности среди муниципалитетов Ростовской области. В 2024 году город занял почётное третье место», — подчеркнула глава Таганрога.

Что касается профессионального футбольного клуба Таганрога, то по итогам прошлого сезона ФК «Форте» стал чемпионом в своей группе и завоевал путевку в класс выше. В этом году футболисты таганрогского клуба выступают в Дивизионе А 2-й лиги ПФЛ. Ближайший матч наша команда проведет 8 марта на выезде — встретится с «Авангардом» из Курска. А уже 15 марта на «Форте Арена» примет ФК «Динамо» из Владивостока.

Фото Анатолия Ивашова