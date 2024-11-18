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Футболисты «Форте» стали чемпионами своей группы второй лиги

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Следующий сезон команда из Таганрога проведет в группе «Серебро» 2-й лиги.

Новости Таганрога

Команда «Форте» из Таганрога стала чемпионом группы 1 дивизиона Б 2-й лиги и завоевала путевку в класс выше — группу «Серебро».

В последнем матче сезона уже в статусе обладателей золотых медалей таганрожцы в Назрани победили местный клуб «Ангушт» со счетом 1:0.

Единственный мяч у чемпионов забил Магомед Абакаров, который стал лучшим бомбардиром команды и разделил статус главного бомбардира всего турнира с Вадимом Зубавленко из ялтинского «Рубина» — у обоих по 17 забитых мячей.

В следующем сезоне соперники у «Форте» будут гораздо сильнее. Уже известно, что среди них клубы «Авангард», «Сибирь», «Текстильщик» и «Калуга», а также «Динамо-2» (Москва), «Динамо-Владивосток» и «Динамо» (Киров).

Фото: ФК «Форте»

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Таганрогская правда
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