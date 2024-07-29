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Первый этап конкурса патриотической песни «Музыка гордых» завершен

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В общей сложности исполнители прислали 700 заявок из 161 населенного пункта России. Активно поддержали акцию музыканты из Луганской и Донецкой народных республик.

#В стране

Конкурс организует Фонд Николая Расторгуева при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Победителей определяют в семи номинациях: «Песня о Родине», «Песня о малой родине», «Песня о семье», «Песня о любви», «Песня о защитниках страны», «Песня о достижениях страны», а также спецприз за лучший номер, не подходящий под критерии других номинаций.

Сейчас жюри оценивает видеоработы участников. Затем кандидаты, прошедшие предварительный отбор, представят сделанные в профессиональной студии аудиозаписи.

Окончательные итоги подведут 10 августа.

Победителей пригласят на фестиваль «МУЗЫКА ГОРДЫХ» в Нижнем Новгороде 25 августа.

Иллюстрация музыкагордых.рф

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конкурс Музыка гордых новости Ростовская область
Таганрогская правда
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