Первые участники программы «Время героев» приступили к обучению

Обучение первого набора участников программы «Время героев» стартовало. Управленческое образование получают 83 человека. Это лучшие из лучших. Их отбирали по таким критериям, как личные заслуги, проявленный героизм, управленческий опыт. Кроме того, ещё будучи кандидатами, они проходили специальные тестирования.

По словам ректора Президентской академии (именно там участники проходят обучение) Алексея Комиссарова, запланировано четыре очных модуля продолжительностью по 30 дней каждый.

Участники должны хорошо изучить структуру системы госуправления, ее функции, механизмы работы, нормативное обеспечение и особенности, которые необходимо учитывать на государственной службе. Второй задачей мы видим освоение участниками необходимых на государственной службе управленческих инструментов. Это: стратегическое управление, проектное управление, управление процессами, управление развитием кадров и талантов. Сейчас без этих технологий невозможна эффективная работа органов власти и госкорпораций – подчеркнул Алексей Комиссаров.

Стоит отметить, что это лишь первый поток. Следующие участники приступят к обучению в ближайшее время. Всего в программе три образовательных формата: очный, очно-заочный и заочный. Таким образом, каждый участник отбора на «Время героев», который прошёл тестирование, сможет пройти обучение.

Как отметил сенатор Российской Федерации, член общественного совета программы «Время героев» Александр Карелин, прошедшие отбор участники обладают уникальным командным опытом, подтверждённым реальной боевой обстановкой.

83 три участника отмечены 274 высокими наградами государства. Один из них – кавалер четырех орденов Мужества, у восьмерых – по три ордена Мужества, двадцать человек – Герои России, двадцать девять — награждены медалью «За отвагу», — сообщил Александр Карелин.

Участники, которые не успели завершить отбор или подать заявку на первый поток, смогут пройти комплекс оценочных процедур до конца этого года в 45 специализированных центрах, открытых на базе филиалов Президентской академии. Один из таких центров действует и в Ростове.

Напомним, в программе «Время Героев» участвуют ветераны СВО. Она реализуется по поручению Президента России Владимира Путина

Фото пресс-служба проекта «Время героев»