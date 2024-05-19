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Первенство города по фигурному катанию проходит на Ледовой арене Таганрога

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На соревнования по фигурному катанию в Таганрог приехали спортсмены из Воронежской области и Краснодарского края, городов и районов Дона, Донецкой и Луганской Народных республик.

Новости Таганрога

Первенство Таганрога «Кубок Победы — 2024» стартовало вчера, 18 мая, на Ледовой арене и собрало около 200 юных спортсменов. Свое мастерство на льду показывают и фигуристы нашего города.

Несмотря на то, что фигурное катание для Таганрога вид спорта совсем молодой, наши спортсмены уже готовы конкурировать со своими более опытными соперниками. Отмечу, что Таганрог не первый раз принимает у себя такие представительные соревнования, — написал в своем телеграм-канале глава городской администрации Андрей Фатеев.

Соревнования проходят и сегодня, 19 мая.

Отметим, что Ледовая Арена открыта и для массового катания горожан (кроме 19 мая). Каток работает с 11 до 20 часов, стоимость катания 300 рублей в час, прокат коньков 100 рублей в час.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева

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Таганрогская правда
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