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Первая тройня, появившаяся на Дону в 2024 году, выписана из областного перинатального центра

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Маме троих мальчиков всего 21 год, это её первая беременность.

Новости Ростовской области

Малыши появились на свет в молодой семье жителей Зерноградского района. Матвей, Мирон и Макар родились с разницей в две минуты.

В случае с этой роженицей всё шло по намеченному нами плану: и срок хороший, и мы готовились, и дату появления на свет детей держали в голове. На родах присутствовали 22 специалиста, в их числе два хирурга, детские реаниматологи, трансфузиолог, три акушерки, неонатологи и многие другие, — рассказывает главный врач областного перинатального центра Максим Уманский.

Отметим, что перинатальный центр концентрирует многоплодные беременности в стационаре третьего уровня, так как они всегда входят в группу риска.

Тройня из Зерноградского района стала 64-й появившейся на свет в перинатальном центре Ростовской области. С января по май 2024 года здесь также приняли 88 двоен.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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