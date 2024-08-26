26 августа в Ростовской области перевернувшаяся фура перекрыла движение на участке трассы М-4 «Дон», сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 9.00 на 813 км автодороги в Чертковском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля «Volvo» не справился с управлением. В результате большегруз опрокинулся.

«В связи с ДТП на 812 км автодороги М-4 «Дон» временно движение транспортных средств с юга на север приостановлено. К месту направлены эвакуаторы для перемещения транспортного средства с проезжей части», — сообщает региональная Госавтоинспекция.

Водителей просят пока выбирать альтернативные пути объезда.

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Иллюстрация: скрин видео телеграм-канала «Это Ростов»