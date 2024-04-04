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Перевернулся бензовоз: на трассе М-4 «Дон» ликвидируют утечку горючего

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Сегодня, 4 апреля, на трассе в Чертковском районе Ростовской области продолжаются работы по ликвидации последствий аварии с участием бензовоза, которая произошла вчера поздно вечером.

Новости Ростовской области

На 794-м км трассы М-4 «Дон» опрокинулся бензовоз. В результате ДТП произошла утечка дизельного топлива. На место происшествия ликвидировать последствия разлива горючего выезжали 27 сотрудников МЧС и 12 единиц техники. Сегодня работы продолжаются.

На месте аварии дежурят сотрудники МЧС России. Специалисты укрыли пеной цистерну для предотвращения возгорания на месте разлива топлива, — сообщили в региональном ГУ МЧС.

Фото и видео ГУ МЧС по Ростовской области

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ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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