Передвижная выставка к юбилею Чеховской библиотеки Таганрога сменила локацию и переехала на улицу Свободы

Кольцевая выставка «150 лет в истории: шаг за шагом», приуроченная к юбилею Чеховской библиотеки, продолжает путешествовать по Таганрогу. Экспозиция сменила локацию и теперь доступна для посетителей в библиотеке-филиале № 12 на улице Свободы, 11.

Напомним, что выставка представляет собой живую летопись учреждения, охватывающую путь с 1876 года до наших дней. На планшетах размещены старинные фотографии, архивные документы и письма, которые отражают историю библиотеки до того, как она стала культурно-просветительским центром.

Особое внимание уделено личности нашего земляка Антона Павловича Чехова. Посетители смогут узнать интересные факты: великий писатель был одним из первых читателей, а позже взял на себя почетные обязанности попечителя и мецената библиотеки. Атмосферу чеховского Таганрога на выставке воссоздают графические работы заслуженного художника РФ Николая Полюшенко. Экспозиция открыта в часы работы библиотеки.

Ранее мы рассказали, что в июле пешеходные экскурсии по Таганрогу ТХМ будет проводить дважды в неделю.

Фото ВК Чеховской библиотеки