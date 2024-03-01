Пенсию по возрасту жители Таганрога могут оформить за несколько часов

В 2024 году выйти на пенсию могут женщины, которым исполняется 58 лет, и мужчины, достигшие 63 лет.

Социальный фонд России расширяет перечень электронных услуг. Большинство жителей Таганрога и Ростовской области, которые в этом году выходят на страховую пенсию по старости, смогут оформить выплату, подав заявление через портал Госуслуг. Это стало возможным благодаря информационной системе фонда, в которой учитываются ключевые сведения.

Для получения выплат необходимо наличие не менее 15 лет стажа и 28,2 пенсионного коэффициента, — рассказала заместитель управляющего ОСФР по Ростовской области Светлана Жинкина. — В 2024 году на страховую пенсию по старости выйдут 24 тысячи жителей региона. Для большинства будущих пенсионеров предварительно создали макеты выплатных дел.

По достижению пенсионного возраста гражданина фонд проверяет соблюдение условий назначения страховой пенсии на основании сведений, которыми располагает. В случае если индивидуальный лицевой счет будущего пенсионера содержит полные сведения о периодах его страхового стажа, фонд уведомляет человека о возможности подать через портал Госуслуг заявление о назначении страховой пенсии по старости в автоматическом режиме.

Электронный сервис автоматического назначения пенсии предварительно предложит гражданину ответить на несколько вопросов, которые позволят уточнить полноту сведений о пенсионных правах в индивидуальном лицевом счете и рассчитает размер его пенсии, уточнили в ОСФР по Ростовской области.

В случае согласия гражданина пенсия назначается фондом автоматически и соответствующее уведомление о назначенной пенсии поступит заявителю в личный кабинет. При этом выплата пенсии будет осуществлена по выбору гражданина: перечислена на банковский счет, который он укажет в заявлении или доставлена Почтой России.

Фото из архива «Таганрогской правды»