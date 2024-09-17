Педагоги Таганрога приняли участие в туристких соревнованиях

На базе школы № 27 состоялись традиционные туристские соревнования работников образования Таганрога.

Мероприятие провела Таганрогская городская организация общероссийского профсоюза образования совместно с управлением образования города, Советом молодых педагогов Таганрога и Станцией юных туристов. Участниками соревнований стали команды из 9 школ и 12 детских садов.

Туристские состязания — это всегда праздник. Праздник для тех, кого объединяют дружба, романтика походов и путешествий, адреналин соревнований и стремление к победе. Открытие мероприятия проходило торжественно, настраивая участников на честную конкуренцию и достойную, заслуженную победу.

После построения команд, поднятия флага РФ и исполнения гимна с напутственным словом выступила председатель Таганрогской городской организации общероссийского профсоюза образования Ирина Попова. Она отметила, что участие в туристском мероприятии поможет педагогам снять напряжение в начале учебного года и получить мощный заряд энергии для плодотворной работы и пожелала удачи и позитивного настроения.

Иван Гоголев, главный специалист управления образования Таганрога, поздравил участников с открытием спортивного праздника и подчеркнул, что эти соревнования несут в себе не только пропаганду здорового образа жизни и обмен опытом в туристско-краеведческом деле, но и открывают педагогам новые возможности в дальнейшей работе с учащимися и воспитанниками детских садов.

В соревнованиях по туристским навыкам участвовали команды в составе четырех человек. Каждая из них прошла непростой маршрут, который включал: ориентирование на местности (лично-командные соревнования), технику пешеходного туризма (командные соревнования), «поляну заданий» (командные соревнования).

Педагоги не имели специальных навыков в области туризма, но во время прохождения испытаний смогли проявить находчивость, смекалку, боевой спортивный дух, сплоченность команд, взаимовыручку и завидный оптимизм.

За выполнением заданий и соблюдением всех правил следил главный судья соревнований Александр Кравченко и компетентная судейская коллегия.

По итогам туристских испытаний в командном зачёте среди общеобразовательных организаций третье место заняли педагоги школы № 6, второе место разделили команды школ №№ 3 и 27. А победила команда учителей школы № 20.

Среди дошкольных организаций третье место завоевала команда детского сада № 95 «Калинка», второе место – у команды детского сада № 4 «Марьюшка». Победителем в упорной борьбе стала команда педагогов детского сада № 52 «Лукоморье».

Победители и призеры соревнований награждены дипломами и медалями кКомитета по физической культуре и спорту Таганрога. Педагогов, отличившихся в личном зачете, наградили грамотами городской организации общероссийского профсоюза образования. Все участники соревнований получили сертификаты.

Но главной наградой для всех стало прекрасное настроение. Спортивный праздник объединил людей, которые не только любят туризм, но и могут работать сообща. Выполнена главная задача туристского мероприятия – сплочение коллективов, развитие умения работать в команде. Туристские соревнования никого не оставили равнодушным.

«Мы с удовольствием участвуем в туристских соревнованиях, — делятся мнением участники команды гимназии им. А.П. Чехова. – Для нас главное – побыть в этой атмосфере и получить максимум позитива. Это прекрасная возможность отвлечься от повседневных проблем. И, конечно, поднять свою самооценку и поставить цель на будущее».

«Наша команда впервые принимает участие в соревнованиях по туризму. Было очень интересно узнать и попробовать что-то новое, обменяться опытом с коллегами. Мы получили заряд адреналина и массу позитивных эмоций, — отметили педагоги детского сада № 95 «Калинка».

Наталья Слуцкая, фото предоставлено организаторами форума