В Таганроге преподаватели учебных заведений города побывали на экскурсии в лабораториях «Кванториума», созданного на базе лицея № 28.

Учителя посетили лаборатории «Химия», «Биология», «Физика», «Информатика», «Робототехника», познакомились с уникальным цифровым оборудованием технопарка и образовательными программами спецкурсов и внеурочной работы.

Напомним, что «Квонториум» был создан в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». В сентябре нынешнего года он встретил первых учеников. В создание этой научной площадки вложено более 45 млн рублей. В арсенале технопарка учебно-исследовательские лаборатории биосигналов, нейротехнологий, цифровые микроскопы, любительские мобильные воздушние системы с визуальным управлением, цифровые микроскопы, современные компьютеры и мультимедийное оборудрование, спектрофотометры, наборы для робототехники и многое другое.

Все педагоги технопарка прошли дополнительную курсовую подготовку. В развитии тех направлений, которые только появились в учебных планах, большую помощь оказали сотрудники Южного федерального университета. Лицей давно сотрудничает с ЮФУ, а теперь в образовательном проекте поставлены новые задачи – развивать научную деятельность не только студентов, но и школьников. Уже сейчас каждый ученик лицея может попробовать себя в любом из направлений научной работы.

В следующем году «Кванториум» примет на обучение по дополнительным образовательным программам всех желающих из городских школ. Директор лицея Татьяна Терновая пригласила коллег прийти в «Кванториум» еще раз, но уже с учениками, чтобы показать ребятам современные возможности образования, провести совместные научные дебаты, запланировать исследовательские проекты.

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