Педагоги Ростовской области встретились на «Классном марафоне»

На «Классном марафоне» донские учителя смогли поделиться друг с другом профессиональным опытом.

С приветственным словом к классным Дона обратился исполнительный директор Форума классных руководителей Александра Поблинкова, заместитель директора по развитию издательства «Легион» Ольга Лысенко и посол ФКР-2024 Алексей Удот.

Спасибо всем коллегам, которые стали спикерами и тем, кто приехал познакомиться и поддержать друг друга. Быть добру на Дону! — сказал Алексей.

Программа была насыщенная: многочисленные лекции и мастер-классы. Например, интерактивный урок от учителя английского языка из Шахт «Пойми меня» о языке современных подростков. А педагог из школы-интерната в Новочеркасске рассказала о создании условий для реализации модели инклюзивного образования через проектную деятельность.

Участники марафона отмечают, что это отличная возможность пополнить педагогическую копилку новыми идеями и знаниями.

Там же состоялось награждение региональной педагогической олимпиады «PROвоспитание». Победителям были вручены дипломы от Форума классных руководителей и издательства «Легион», а также методическая литература.