Педагоги Ростовской области получили подарки от Газпрома

На Дону завершился конкурс «Лучший урок по безопасному использованию природного газа в быту». В нём приняли участие 53 преподавателя со всей Ростовской области.

Среди участников — учителя начальных и средних классов, а также воспитатели подготовительных групп детских садов.



Каждый педагог самостоятельно разработал и провёл познавательный урок. Главное – рассказал о правилах безопасного пользования газом и газовыми приборами.



— Знать правила обращения с газовым оборудованием также важно, как правила обращения с огнём и правила безопасности дорожного движения. И то, что их изучают в детском саду и в начальной школе, даёт нам уверенность в том, что наши дети будут в безопасности, – отметил генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко.



Победителей выбрали в трёх номинациях и выделили специальные поощрения. Лучшим педагогам генеральный директор компании вручил дипломы и денежные призы.

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