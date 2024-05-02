Педагог из Таганрога вошла в число победителей конкурса «Учитель года Дона-2024»

В номинации «Педагог-психолог» победу на конкурсе «Учитель года Дона-2024» одержала педагог-психолог Таганрогского педагогического лицея Евгения Чуфистова.

Напомним, итоги областного конкурса профессионального мастерства педагогов подвели 26 апреля в поселке Каменоломни Октябрьского района Ростовской области.

Абсолютным победителем конкурса и обладателем сертификата на миллион рублей стал учитель математики школы №4 Батайска Владимир Абрамов. Именно он будет представлять донской регион на федеральном этапе конкурса «Учитель года России».

Конкурс проводился по 8 номинациям: 5 традиционных – «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагогический дебют», «Педагог-психолог», «Учитель здоровья» и 3 новых – «Логопед года», «Дефектолог года», «Советник директора по воспитанию».

Таганрог на областном финале представляли победители муниципального этапа конкурса.

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