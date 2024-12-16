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Педагог из Таганрога стала лауреатом областного конкурса «Чистые руки»

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Заведующая отделом по воспитательной работе Таганрогского механического колледжа Евгения Тулинова вошла в число лауреатов конкурса социальной рекламы и антикоррупционных работ «Чистые руки».

Новости Таганрога

Евгения Тулинова заняла третье место в номинации «Лучший проект антикоррупционного мероприятия».

Итоги конкурса подвели в декабре в Ростове-на-Дону.  Торжественная церемония награждения победителей состоялась в бизнес-центре «Пять морей».

В нынешнем году участие в конкурсе приняли более 100 человек из 47 муниципалитетов региона. Работы были представлены также студентами шести вузов Ростовской области.

Целью конкурса является привлечение творческого потенциала молодежи к антикоррупционному просвещению, а также создание образцовых материалов для использования в региональных информационных кампаниях антикоррупционной направленности, сообщает портал донского правительства.

Компетентное конкурсное жюри определило 15 победителей и лауреатов. Еще один победитель в специальной номинации «Общественное мнение» определен народным голосованием на информационных ресурсах платформы «Донмолодой.рф».

«Происходит смена поколений, и у вас, у молодежи России, есть все шансы научиться жить и работать честно. Какую бы профессию вы ни выбрали, формируйте в себе, в первую очередь, такие человеческие качества, как честь, достоинство, ответственность. Нам вместе необходимо работать над созданием честного, свободного от искушений государства, в котором не будет места проявлению коррупции», — отметил заместитель начальника управления по противодействию коррупции при губернаторе Ростовской области Сергей Кулик.

Фото: отдела по делам молодежи администрации Таганрога

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Таганрогская правда
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