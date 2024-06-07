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Пассажирские поезда в Крым могут пойти через Новороссию уже этим летом

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Возможности наиболее безопасного движения изучены.

Новости Ростовской области

Пассажирские поезда в Крым из Ростова через новые регионы России планируется запустить уже этим летом. Об этом сообщил «РИА Новости Крым » губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в ходе ПМЭФ-2024.

График движения поездов уже разработан, возможности наиболее безопасного движения изучены, добавил глава региона.

По словам Сальдо, грузовое железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонской областью «уже запущено и функционирует, но с определенными ограничениями, чтобы соблюдать меры безопасности при перевозках».

18 марта этого года президент России Владимир Путин, выступая на митинге-концерте в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией, заявил о восстановлении железной дороги от Ростова через Мариуполь и Бердянск в Крым. По его словам, скоро железнодорожные составы пойдут прямо в Севастополь.

В компании «Железные дороги Новороссии» уточнили, что железнодорожное сообщение из Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы будет запущено в полном объеме «до конца 2024 года».

Фото: Телеграм-канал СКЖД

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Таганрогская правда
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