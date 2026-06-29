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Пассажирам Таганрога стали доступны возможности транспортной карты «Тройка»

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В Ростовской области более 4,1 миллиона жителей получили доступ к единой билетной системе на базе карты «Тройка». Теперь пассажиры, в том числе и общественного транспорта Таганрога, могут пользоваться ею на 592 маршрутах, охватывающих 51 из 55 муниципальных образований региона.

Новости Таганрога

Приобрести карту в Таганроге можно по адресу: улица Александровская, 137, в отделении Агентства развития платежных систем (АРПС). Баланс пополняется через банкоматы Сбера. Карта работает в сельской местности, в дороге и даже при слабом сигнале. Это стало возможным благодаря технической модернизации, которую ООО «АРПС» совместно с ООО «СберТройка» проводят уже несколько месяцев.

Новая платформа обеспечивает стабильную работу валидаторов даже при отсутствии связи. На сегодняшний день более 2,2 тысячи автобусов региона оснащены современными терминалами, информирует официальный портал донского правительства.

«Тройка» не просто новая карта — это новый образ жизни. Пассажир больше не задумывается о том, где взять наличные, как поймать сигнал или где пополнить проездной. Мы движемся к созданию единой, технологичной и комфортной транспортной системы, которая уже доказала свою эффективность в различных регионах России», — отметила заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

Карта «Тройка» — отечественная разработка с российским программным обеспечением и носителями. Она работает в 34 регионах — от Карелии до Приморского края.

ООО «АРПС», оператор транспортной системы Ростовской области, продолжает работу по расширению покрытия, улучшению сервиса и интеграции новых маршрутов.

Ранее мы рассказывали о том, что в Таганроге отменили автобусы №№ 34 и 35 из-за дублирования маршрутов и электробус № 2-Т из-за низкого пассажиропотока.

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Фото: donland.ru

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Таганрогская правда

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