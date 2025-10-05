Пассажиры, расплачивающиеся банковскими картами в городском транспорте, периодически сталкиваются с ситуацией, когда карта блокируется терминалом для оплаты и попадает в стоп-лист.

Ограничения на такие карты действуют как в трамваях Таганрога, так и в автобусах, маршрутках и электробусах.

Основной причиной включения карты в стоп-лист является наличие задолженности за проезд, который был совершён ранее. Обычно это происходит, когда на карте недостаточно средств для оплаты проезда в транспорте.

Для того, чтобы удалить карту из стоп-листа, существует несколько способов.

На главной странице портала bilet.nspk.ru можно в любое время самостоятельно ввести номер банковской карты в поле «Проверить задолженность». Если задолженность есть, то вы можете погасить ее, нажав на кнопку «Оплатить». Затем произойдет попытка повторной доавторизации.

«Если попытка будет неуспешна, появятся другие способы оплаты: через СБП или по банковской карте», — пояснили в справочной службе АО «Национальная система платежных карт».

Отмечается, что для вывода банковской карты из стоп-листа обязательно наличие необходимой для погашения задолженности суммы на счете. Узнать сумму задолженности также можно на сайте bilet.nspk.ru. После погашения задолженности банковская карта будет выведена из стоп-листа в течение суток.

Но бывает и так, что карта, на которой достаточно средств, все равно попадает в стоп-лист. Это происходит, в том числе при сбоях работы Интернета. Пассажир расплачивается картой, платеж из-за отсутствия связи не проходит, карта через какое-то время блокируется терминалами. Что делать в таких случаях?

Для начала необходимо зарегистрироваться на портале bilet.nspk.ru, где можно получить более детальную информацию о поездках, оплате и имеющихся задолженностях.

«В случае если в личном кабинете не отображена информация о задолженности, но при этом карта находится в стоп-листе, необходимо обратиться в службу поддержки по номеру: 8 (800) 100-54-64 и рассказать о проблеме. Оператор поможет вернуть карту к оплате», — рассказали в АО «Национальная система платежных карт».

Другой способ — написать на электронную почту info@nspk.ru, указав подробности проблемы: маску карты — первые 6 и последние 4 цифры номера; регион; дату и время поездки; вид транспорта и сумму поездки; контакты для связи.

Еще один вопрос, который резонно возникает у пассажиров, — насколько безопасно вводить данные банковских карт на портале?

«Оператором портала bilet.nspk.ru является АО «Национальная система платежных карт», что гарантирует высокие стандарты надежности. Все вводимые вами данные банковской карты защищены современными технологиями шифрования, что обеспечивает их полную безопасность», — говорится в сообщении.

