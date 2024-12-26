Пассажирам Таганрога рассказали об их правах

Права пассажиров общественного транспорта защищаются сразу несколькими документами — законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей», Уставом автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

К примеру, пассажиры общественного транспорта имеют право на получение качественной и безопасной для жизни, здоровья и имущества услуги. Это закреплено в статье 7 Закона №2300-1.

Также транспортные кодексы и уставы обязывают компании незамедлительно сообщать потребителю информацию о стоимости билетов, расписании движения транспорта, стоимости перевозки багажа и пр.

Ответственность за некачественные услуги установлена статьёй 14 Закона №2300-1, согласно которой вред, причинённый жизни, здоровью или имуществу потребителя, подлежит возмещению в полном объёме. Кроме возмещения убытков, потребитель вправе требовать компенсации морального вреда (ст.15 Закона №2300-1).

Перед подачей иска в суд потребитель может направить претензию в адрес перевозчика для урегулирования вопроса в досудебном порядке. Перевозчик обязан рассмотреть претензию и о результатах рассмотрения уведомить потребителя в письменной форме в тридцатидневный срок.

Также потребитель по своему выбору вправе обратиться с жалобой в Управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта для проведения контрольно-надзорного мероприятия и привлечения перевозчика к административной ответственности или с исковым заявлением в суд на основании ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей» с предъявлением дополнительных требований о возмещении ущерба, о компенсации морального вреда, судебных расходов, а также взыскании штрафа за нарушения прав потребителей.

Фото ВК Таганрогский Гор Транспорт