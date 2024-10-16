Парки Таганрога перешли на зимний график работы

15 октября в Таганроге городские парки перешли на зимний график работы, их открытие и закрытие сдвинулось на один час.

Парки «Приморский», «300-летия города Таганрога», а также парк культуры и отдыха имени Горького до 14 апреля 2025 года будут работать с 06.00 до 22.00. В летнее время график был другим — с 7 часов утра до 11 вечера.

Пока не стало совсем холодно, жители Таганрога могут побродить по тихим аллеям, полюбоваться желтеющей листвой деревьев, размяться на уличных тренажерах и насладится последними осенними цветами.

Ранее мы рассказали, что в октябре на берегу между двумя пляжами Таганрога зреет арбуз.

Фото Сергея Плишенко