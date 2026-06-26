«От сердца к сердцу»: котлостроители Таганрога поддерживают воспитанников центров помощи детям

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) передал воспитанникам Центра помощи детям № 3 сертификат на приобретение летней обуви для поездки в детский лагерь. Предприятие на протяжении многих лет активно поддерживает таганрогские центры, доказывая, что благотворительность – это не формальность и не обязанность, а веление сердца.

Свою благотворительную акцию котлостроители так и назвали – «От сердца к сердцу!». Ее проводят несколько раз в год, поздравляя ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с праздниками и завершением учебы.

Ассортимент подарков самый разный, но всегда очень нужный. Он не ограничивается игрушками, которые так любят дети, или спортинвентарем. Недавно волонтеры завода передали центру сертификат, на который были приобретены кулеры для питьевой воды, «умные» весы и автомобильные кресла для самых маленьких воспитанников. Теперь детям подарили сертификат на приобретение летней обуви.

«Здорово, когда мечты сбываются, а подарки превращаются во что-то большее, чем просто вещи. Это настоящая искренняя забота, которой так не хватает. И как хорошо, что ее дарит нам «Красный котельщик», – говорит воспитанница центра семнадцатилетняя Диана.

Сотрудники завода убеждены: поддержка детей должна быть комплексной и не ограничиваться формулой «здесь и сейчас». Помимо решения бытовых вопросов, важно формировать у подшефных ребят профессиональные навыки, расширять их кругозор и, что самое главное, давать уверенность и мотивировать на успешное будущее.

Котлостроители приглашают детей на экскурсии по заводу, где показывают, как создается высокотехнологичная продукция для всей страны. Такие визиты формируют у ребят четкие ориентиры, демонстрируя, на кого необходимо равняться в труде, и помогают определиться с выбором профессии для успешного жизненного пути.

«Кто знает, может, в скором будущем я стану частью команды «Красного котельщика». С поддержкой котлостроителей ты чувствуешь, что не один. Меняется отношение к жизни, появляется понимание твоей роли в обществе, но главное – ты обретаешь уверенность в собственных силах», – делится воспитанник центра семнадцатилетний Артём.

«Красный котельщик» вдохновляет ребят на смелые мечты и личные победы. Организует для них творческие мастер-классы, приглашая профессиональных художников, проводит спортивные мероприятия, помогает с экипировкой для военно-патриотических игр. Такая искренняя забота о благополучии воспитанников находит отклик в сердцах сотрудников Центра помощи детям № 3.

«Поддержка завода для нас очень ценна и всегда приходит вовремя. Часто наш центр нуждается в обычных повседневных вещах, но таких необходимых в быту, – рассказывает заместитель директора по воспитательной работе Марина Чистофор. – В прошлом году благодаря помощи ТКЗ каждый воспитанник получил индивидуально подобранную пару летней обуви – легкой и удобной. В этом году мальчики-подростки выбрали практичные кроссовки, а другим ребятам купили шлепанцы и босоножки».

Ранее мы рассказали, что «Красный котельщик» проводит летнюю оздоровительную кампанию.

Фото предоставлено ТКЗ