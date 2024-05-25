От 80 тысяч рублей может заработать в Ростовской области модель косплея

На Дону назвали самые необычные вакансии. Так, модели косплея, которую ищут в Ростовской области, обещают от 80 тысяч рублей на руки. А конюху — всего 26 тысяч рублей.

На сайте hh.ru, крупнейшей платформе онлайн-рекрутинга в России, появился ряд оригинальных вакансий Ростовской области и юга России. Работодатели Дона предлагают должности модели косплея и рилс мэйкера, конюха и ночного мастера чистоты.

В Ростове-на-Дону ищут модель косплея на зарплату от 80 тысяч рублей на руки. Модель для видеосъемок нужна на постоянной основе для продвижения рок-группы. Необходимо будет сниматься в тематическом образе, иметь опыт работы в блогерстве и любовь к рок-музыке.

В Ростовской области нужен рилс мэйкер с частичной занятостью и доходом от 15 тысяч рублей на руки. Творческому работнику предстоит создавать «сценарии и мудборды для коротких видео», снимать и монтировать «трендовые сторис / рилс / шортс».

На Дону размещена и вакансия конюха. Специалисту, который будет работать в зоопарке, кормить животных, ухаживать за ними и катать детей на пони, обещают от 26 тысяч рублей на руки.

Также в регионе требуется ночной мастер чистоты на зарплату от 45 тысяч рублей на руки. Работать мастер чистоты будет на крупном пищевом производстве по сменному графику в ночные смены с 19.00 до 07.00.

В Волгограде, например, ищут нажимателя кнопок (он же — смотритель в монитор и двигатель мышек), задача — помощь клиентам крупного онлайн-сервиса. В Сочи нужен тестовод (обязанности — готовить сырье для теста). В Астраханской области размещены сразу несколько «вкусных» предложений — лепщик пельменей, салатник и пивовар.

Изображение от freepik