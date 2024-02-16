Острожно, мошенники: чаще всего жителям Дона звонят лжесотрудники банков

«Вебер»* решил узнать у россиян, в том числе у жителей Ростовской области, насколько проблема телефонного спама актуальна для них: граждане поделились своим опытом и рассказали, от кого они чаще всего получают назойливые рекламные предложения, пользуются ли антиспам-сервисами и делятся ли с близкими советами по борьбе с мошенниками.

Мы увидели важную тенденцию: хотя абсолютное большинство (88%) россиян сталкивались с телефонными мошенниками, их жертвой становилось намного меньше – только 21%. Цифры это подтверждают: более половины (57%) когда-либо разоблачали телефонного мошенника в ходе разговора, 56% заявляют, что легко могут отличить голос робота от голоса живого человека, а еще 29% занимаются цифровым просвещением и делятся с близкими советами, как не стать жертвой мошенников, — поделилась ключевыми тезисами исследования руководитель социологического агентства «Вебер», начальник управления социологии АНО «Диалог» Елена Удалова.

Согласно статистике, звонки от лжесотрудников службы безопасности банков, оказались самыми распространенными. Их оказалось 69%. Вторыми по популярности идут звонки от псведоправоохранителей – 65%.

Кстати, опросы показали, что 21% граждан, получавших звонки от мошенников, продолжают разговор ради шутки.

*«Вебер» — совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов.

Изображение от Freepik.