Главная » #В стране

Острожно, мошенники: чаще всего жителям Дона звонят лжесотрудники банков

На чтение 2 мин Опубликовано

«Вебер»* решил узнать у россиян, в том числе у жителей Ростовской области, насколько проблема телефонного спама актуальна для них: граждане поделились своим опытом и рассказали, от кого они чаще всего получают назойливые рекламные предложения, пользуются ли антиспам-сервисами и делятся ли с близкими советами по борьбе с мошенниками.

#В стране

Мы увидели важную тенденцию: хотя абсолютное большинство (88%) россиян сталкивались с телефонными мошенниками, их жертвой становилось намного меньше – только 21%. Цифры это подтверждают: более половины (57%) когда-либо разоблачали телефонного мошенника в ходе разговора, 56% заявляют, что легко могут отличить голос робота от голоса живого человека, а еще 29% занимаются цифровым просвещением и делятся с близкими советами, как не стать жертвой мошенников, — поделилась ключевыми тезисами исследования руководитель социологического агентства «Вебер», начальник управления социологии АНО «Диалог» Елена Удалова.

Согласно статистике, звонки от лжесотрудников службы безопасности банков, оказались самыми распространенными. Их оказалось 69%. Вторыми по популярности идут звонки от псведоправоохранителей – 65%.

Кстати, опросы показали, что 21% граждан, получавших звонки от мошенников, продолжают разговор ради шутки.

*«Вебер» — совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов.

Изображение от Freepik.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
#мошенники #мошенничество #новости #Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика