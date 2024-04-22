Осторожно, туман: на дорогах Дона ухудшится видимость

Госавтоинспекция Ростовской области предупреждает автолюбителей о возможном ухудшении дорожной обстановки в связи с погодой.

Завтра 23 апреля, согласно прогнозу ростовских метеорологов, в Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий, что, в свою очередь, ведет к повышению травмоопасности на дорогах региона.

Утром, во вторник, в отдельных южных районах Ростовской области ожидается туман, с ухудшением видимости до 500 метров.

Госавтоинспекция Дона призывает участников дорожного движения быть предельно осторожными: выбирать скорость движения в соответствии с конкретными погодными условиями, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем. Пешеходам тоже стоит быть более внимательными. При переходе через проезжую часть необходимо снять капюшон, убедиться, что водитель заметил вас и успевает остановиться, чтобы уступить дорогу.

Фото: Фото ВК группы Таганрогское ДПС (из архива)