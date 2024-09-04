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Остановилось сердце: в Таганроге врачи спасли жизнь футбольному болельщику

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В Таганроге медики спасли мужчину, у которого остановилось сердце прямо перед началом футбольного матча, сообщает пресс-служба ФК «Форте».

Новости Таганрога

Инцидент произошел 31 августа, когда таганрогский «Форте» принимал на своем поле «Ростов-2» . Перед выходом команд на футбольное поле, один из болельщиков потерял сознание.

«У 72-летнего мужчины была зафиксирована остановка сердца. К жизни его вернули подоспевшие врачи скорой помощи. Первое, он спросил, придя в себя: «Какой счёт?», — рассказали в пресс-службе.

Бригада медиков доставила мужчину отделение кардиологии БСМП. Сейчас его состояние пациента стабильно и его готовят к выписке.

Ранее мы рассказали, что в Ростове врачи спасли малыша с болезнью хрупких костей.

Фото ВК ФК «Форте»

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Таганрогская правда
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