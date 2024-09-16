Осетрина второй свежести: донской предприниматель продлил срок хранения рыбы почти на полгода

Данный факт был выявлен региональным Россельхознадзором благодаря системе «Меркурий».

Факт продления сроков годности рыбной продукции предпринимателем из Ростовской области установлен специалистами Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия в рамках мониторинга ФГИС «Меркурий».

Так, из продукции (сом охлажденный) со сроком годности до 21 августа 2024 года, произведена продукция (сом охлажденный) но уже со сроком годности до 15 января 2025 года, говорится в сообщении ведомства.

Данный факт расценен как «внесение хозяйствующим субъектом в систему заведомо ложных данных о продукции, что нарушает ее прослеживаемость», отмечают специалисты. Предпринимателю направлено предостережение о недопустимости подобных действий.

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