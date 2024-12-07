Осенний призыв: донских новобранцев направили к местам несения службы

В рамках осеннего призыва к местам несения службы направилось более 90% юношей, большая часть из них будет служить в частях и соединениях Южного военного округа.

Напомним, осенняя призывная кампания стартовала 1 октября и продлится до конца года. Ряды ВС РФ пополнят порядка 4 тысяч донских призывников. Регион намерен, как и в прежние годы, обеспечить 100% призыва граждан на военную службу в соответствии с установленным заданием.

«Мероприятия осеннего призыва не связаны с проведением СВО, военнослужащие, пополнившие ряды ВС РФ, не будут проходить службу на территории ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей», — уточняется в сообщении на портале Правительства Ростовской области.

Информацию о порядке призыва и прохождения военной службы можно получить по единому номеру 122.

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