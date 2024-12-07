Главная » Новости Ростовской области

Осенний призыв: донских новобранцев направили к местам несения службы

На чтение 1 мин Просмотров 32 Опубликовано

В рамках осеннего призыва к местам несения службы направилось более 90% юношей, большая часть из них будет служить в частях и соединениях Южного военного округа.

Новости Ростовской области

Напомним, осенняя призывная кампания стартовала 1 октября и продлится до конца года. Ряды ВС РФ пополнят порядка 4 тысяч донских призывников. Регион намерен, как и в прежние годы, обеспечить 100% призыва граждан на военную службу в соответствии с установленным заданием.

«Мероприятия осеннего призыва не связаны с проведением СВО, военнослужащие, пополнившие ряды ВС РФ, не будут проходить службу на территории ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей», — уточняется в сообщении на портале Правительства Ростовской области.

Информацию о порядке призыва и прохождения военной службы можно получить по единому номеру 122.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

осенний призыв призывная комиссия призывники служба в армии
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru