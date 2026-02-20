Опубликованы подробные маршруты общественного транспорта: № 73-Б ПМК – пл. Авиаторов и № 2-Т завод «Красный Котельщик» – ЖК «Андреевский»

Завтра, 21 февраля, по решению городских властей муниципальный маршрут регулярных перевозок № 6-В ЖК «Андреевский» – Вокзал Таганрог-1» отменяется.

В Таганроге власти приняли важные изменения в сфере транспортного облуживания горожан. В частности, расторгнут договор с недобросовестным перевозчиком, проведены доконкурсные процедуры на обслуживание нескольких маршрутов, изменено движение электробуса маршрута № 2-Т. Администрация города опубликовала подробную схему маршрутов.

Маршрут автобусов № 73-Б «ПМК – пл. Авиаторов». Начало движения от остановочного пункта ПМК — 5.55 час. От остановочного пункта ЖК «Андреевский» — 6:40, Интервал движения — 10 мин. Сход с линии 22.20 час.

Движение от ПМК: ПМК – Городок металлургов — 4-я Линия – школа № 23 — Храм – ул. Лизы Чайкиной – вокзал «Таганрог-1» – ул. И. Голубца – ул. Толбухина – гостиница «Таганрог» – ул. Морозова – ТАГМЕТ – пер. Чугунный – ул. 1-я Котельная – Политехнический колледж – Дворец Молодежи – магазин «Димир» – Банковская площадь – пер. Украинский – ул. Чехова – Маяк – Никольская церковь – пер. Комсомольский – Детская больница – пер. Смирновский – Сбербанк – Школа – Комбайновый завод – Южная проходная – пл. Авиаторов.

Движение от пл. Авиаторов: пл. Авиаторов – Комбайновый завод – Приморский парк – Сбербанк – пер. Смирновский – Детская больница – пер. Комсомольский – школа № 29 – Никольская церковь – Маяк – ул. Чехова – пер. Украинский – Банковская площадь – магазин «Димир» – Дворец Молодежи – Политехнический колледж – пер. Чугунный – ТАГМЕТ – ул. Морозова – гостиница «Таганрог» – ул. Толбухина – ул. И. Голубца – вокзал «Таганрог-1» – ул. Щаденко – ул. Плотникова — ул. Лизы Чайкиной – ДОСААФ – ГИБДД — ПМК.

С 21 февраля движение электробусов № 2-Т завод «Красный Котельщик» – ЖК «Андреевский» будет осуществляться по следующей схеме.

Прямое направление: Дворец Молодёжи – Политехнический институт – 2-я Больница — пер. Ружейный — 7-я больница – пер. Каркасный – медсанчасть – Северо-Западная проходная — площадь «Марцевский треугольник» — Северная проходная – ул. Сергея Лазо — вокзал «Таганрог-1» – ул. Дзержинского — ул. Плотникова – ул. Л. Чайкиной – ул. 3-я Линия – миллениум – ТЦ «Крюдор» – Городок металлургов – ЖК «Андреевский».

Обратное направление: ЖК «Андреевский» — ПМК – Городок металлургов – ТЦ «Крюдор» – Миллениум – ТРЦ Арбуз – ул. 3-я Линия – Храм – ул. Л. Чайкиной – ул. Турубаровых – вокзал «Таганрог-1» — ул. Сергея Лазо – мостик — Северная проходная – Северо-Западная проходная – Западная проходная – медсанчасть — з-д «Красный Котельщик» — 7-я больница — ДК «Фестивальный» — пер. Ружейный – 2-я Больница — шлагбаум — площадь Восстания – Дворец молодёжи.

Фото tagancity.ru (из архива)