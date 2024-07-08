Опрос: как россияне относятся к браку

Вступать в брак нужно один раз и на всю жизнь. Так считают больше половины россиян.

В честь Дня семьи, любви и верности социологическое агентство «Вебер» публикует результаты опроса среди граждан нашей страны, в том числе и жителей Ростовской области, об их отношении к браку.

62% опрошенных считают — брак необходим, чтобы узаконить романтические отношения. А вот примерно четверть респондентов уверены в обратном. По их мнению, можно обойтись и без брачных уз и оставаться сожителями. В основном так считают мужчины, люди от 18 до 34 лет и пользователи приложений для онлайн-знакомств.

Более чем для половины россиян главной причиной узаконивания отношений является любовь. Она же, по мнению 68% респондентов, основа крепкого союза.

Кстати, среди других причин вступления в брак россияне называют: желание продолжить род (44%) и стремление создать семью (32%).

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