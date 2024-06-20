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Опасный загар: врач Ростовского онкоцентра назвал основные симптомы рака кожи

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Избыточное ультрафиолетовое излучение – одна из главных причин развития рака и меланомы кожи.

#Здоровье

В разгар летнего сезона врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии (ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России) напомнили о правилах безопасного загара и рисках развития злокачественных новообразований кожи.

По словам онкологов, солнечные лучи приносят много пользы: воздействуют  на обмен веществ, влияют на психоэмоциональную сферу, обладают лечебным эффектом при некоторых кожных болезнях. Однако избыточное ультрафиолетовое излучение – одна из главных причин развития рака кожи и меланомы кожи.

Чтобы в летние месяцы получить максимум пользы и избежать развития патологий, необходимо соблюдать правила пребывания на солнце. На юге оптимальное время для безопасного загара до 10 утра и в вечернее время после 16 часов.

«При этом нужно обязательно  защищаться от неблагоприятного спектра УФ: избегать прямых солнечных лучей, уходить в тень, использовать легкую хлопковую и льняную светлую одежду, шляпы, солнцезащитные очки. Дополнением является использование солнцезащитных средств», — говорит старший научный сотрудник отдела опухолей мягких тканей и костей НМИЦ онкологии Минздрава России, к.м.н. Ольга Хохлова.

Средства для кожи с SPF-защитой создают на коже отражающую поверхность. Чем старше человек, чем больше времени он проводит на открытом солнце, чем светлее тип его кожи, тем выше должна быть степень защиты косметического средства. В период летней жары необходимо использовать солнцезащитные средства с уровнем SPF 30 и  выше. Средство необходимо наносить за 15–20 минут до выхода на улицу, обновлять нужно каждые 2 часа, а также после водных процедур и потоотделения (даже если средство помечено как водостойкое).

«Избыточное пребывание на солнце и отсутствие защитных средств могут привести к развитию таких патологий как фотостарение кожи, солнечные ожоги, тепловые удары, фотодерматоз, снижение иммунитета, злокачественные новообразования кожи. Чаще всего заболеванию подвергаются открытые части тела: лицо, шея, плечи, зона декольте, верхние и нижние конечности», — поясняет старший научный сотрудник отдела опухолей мягких тканей и костей НМИЦ онкологии Минздрава России, к.м.н. Ольга Хохлова.

Онкологи перечислили опасные симптомы, которые могут говорить о развитии опухолей кожи:

  • плотные безболезненные новообразования на коже (бугорок, узелок);
  • сосудистая сетка на коже;
  • перламутровый оттенок новообразования кожи;
  • изъязвление, кровоточивость кожи;
  • валикообразные края новообразования кожи;
  • бляшки розового цвета с шелушением;
  • множественные поражения кожи (бугорки, узелки, новообразования с внутренним углублением);
  • изменение цвета, формы, интенсивности окраски пигментных пятен, родинок ранее существующих или появление новых.

При наличии любого из перечисленных симптомов необходимо обратиться к онкологу или дерматологу.

Фото пресс-службы ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России

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Таганрогская правда
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