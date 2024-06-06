Опасных клещей обнаружили в городах и районах Дона

В Ростовской области зарегистрировано семь случаев Крымской геморрагической лихорадки, 5 – лихорадки Ку и 1 случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, сообщает региональный Роспотребнадзор.

С начала года в лечебно-профилактические организации области за медицинской помощью после укуса клещей уже обратилось 3 395 человек, их них 1 305 — дети в возрасте до 14 лет.

Случаи Крымской геморрагической лихорадки зафиксированы в Сальске, Сальском Орловском Зимовниковском и Заветинском районах. Больные лихорадкой Ку регистрировались в Ремонтненском Дубовском и Заветинском районах. А случай иксодового клещевого боррелиоза — в Ростове.

Кроме того, специалисты выявили вирус ККГЛ в клещах, снятых со скота в Мясниковском, Ремонтненском. Егорлыкском, Зимовниковском, Константиновском и Родионово-Несветайском районах. Также в паразитах в Ремонтненском и Дубовском районах обнаружен возбудитель коксиеллеза. А в Ростове, Новочеркасске и Аксайском районе в клещах обнаружены патогенны ИКБ.

В адрес глав вышеперечисленных административных территорий направлены письма с требования о необходимости незамедлительного выполнения противоклещевых мероприятий, — пишет источник.

Image by awesomecontent on Freepik