Онкологи Ростовской области рассказали об основных симптомах меланомы кожи

В третий понедельник мая отмечается День диагностики меланомы кожи — одного из самых грозных злокачественных новообразований.

Опухоль развивается из родинок, быстро распространяет метастазы и может привести к летальному исходу. Заболевание встречается как у пожилых пациентов, так и у людей в возрасте 30-40 лет. Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии (ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России) напомнили о симптомах меланомы кожи.

Сложно лечить пациента, когда он обращается с 3-4-й стадией развития меланомы кожи, на ранней стадии результаты лечения совершенно другие. Существуют способы хирургического лечения, при необходимости с использованием реконструктивно-пластического компонента для замещения дефекта. Широко применяется лекарственное лечение, в том числе таргетная терапия. Чем меньше стадия заболевания, тем лучше эффект от лечения, — говорит генеральный директор НМИЦ онкологии Минздрава России, д.м.н., профессор, академик РАН Олег Кит.

Чтобы не пропустить развитие меланомы кожи, необходимо регулярно проводить самообследование кожных покровов и родинок. При изменениях формы, цвета, поверхности родинки, необходимо незамедлительно обратиться к онкологу или дерматологу.

Симптомы меланомы кожи:

исчезновение кожного рисунка на поверхности родинки;

появление блестящей, глянцеватой поверхности родинки;

изменение формы, появление асимметричности или неправильности очертаний краёв родинки;

горизонтальный, вертикальный рост родинки;

ощущение жара, зуда и боли в области родинки;

появление одиноких узелков на поверхности родинки без видимого увеличения новообразования;

шелушение поверхности родинки с образованием сухих корочек;

частичное (неравномерное) или полное изменение окраски родинки;

изменение консистенции, размягчение родинки, определяемое наощупь;

изъязвление эпидермиса над родинкой;

воспаление в области родинки и окружающих тканей;

мокнущая поверхность родинки;

кровоточивость родинки.

Если родинка изменилась в размере, поменяла форму, характер пигментации, начала чесаться, мокнуть или кровоточить, врач-онколог или дерматолог проведет визуальную диагностику при помощи дерматоскопа. А гистологическое исследование позволит поставить окончательный диагноз – подтвердить или исключить меланому кожи, — пояснила ведущий научный сотрудник отдела опухолей мягких тканей и костей НМИЦ онкологии Минздрава России, д.м.н., профессор Виктория Позднякова.

В группе риска развития меланомы кожи находятся люди, проводящие много времени под воздействием УФ-излучения, контактирующие с химическими канцерогенами, родственники больных меланомой кожи, люди светлого фенотипа, а также с большим количеством родинок (более 50 шт.). Риск создают травмированные родинки и крупные родинки темно-коричневой и черной окраски.

Опасным фактором является длительный приём гормональных препаратов, а также период беременности и лактации. При наличии одного или нескольких факторов риска, необходимо проходить профилактические осмотры у дерматолога или онколога 1 раз в год.

Эксперты предупреждают: более половины случаев заболевания меланомы кожи можно предотвратить, отказавшись от вредных привычек, чрезмерного пребывания под солнцем, используя защитные средства при работе с вредными веществами, — отмечается в сообщении пресс-службы ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России.

Фото предоставлено ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России