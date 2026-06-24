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Около 30 вражеских БПЛА атаковали Ростовскую область в ночь на 24 июня

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На этот раз обошлось без пострадавших и последствий на земле.

Новости Ростовской области

Прошедшей ночью силы противовоздушной обороны  ВС РФ отразили массированную атаку беспилотников на Ростовскую область.

«Около 30 БПЛА уничтожены в Гуково и Каменске-Шахтинском, а также в пяти районах: Боковском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Чертковском и Шолоховском», — сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Данные о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступали.

По информации Минобороны РФ, в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 323 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, в ночь на 23 июня в Ростовской области были атакованы БПЛА семь районов Дона, в том числе два — под Таганрогом.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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