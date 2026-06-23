Налет ночью 23 июня: атакованы семь районов Дона, в том числе два — под Таганрогом

Пострадавших и разрушений на земле нет.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал о том, что минувшей ночью силы ПВО отразили ночную атаку вражеских беспилотников в семи районах донского региона: Милютинском, Тарасовском, Каменском, Октябрьском, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Неклиновском.

Сбито более десятка БПЛА. Обошлось без пострадавших и повреждений на земле, отметил глава региона.

По данным Минобороны России, в период с восьми вечера 22 июня до семи утра 23 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями 9 регионов страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Налету подверглись Белгородская, Курская, Брянская, Ростовская, Астраханская области, Ставропольский и Краснодарский края, Республики Крым и Адыгея.

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