Около 1500 особей русского осетра выпущено в водоем-охладитель Ростовской АЭС

Такая мера принимается для борьбы с водной растительностью. Ежегодный выпуск растительноядной рыбы позволяет повысить качество воды, используемой для технического водоснабжения атомной станции, улучшить качество природной экосистемы и повысить уровень безопасности АЭС.

В водоем-охладитель Ростовской АЭС выпущено почти 1500 особей краснокнижного русского осетра в рамках ежегодных мероприятий по биомелиорации. Рыба-мелиоратор доставлена в специальных контейнерах из Краснодара и выпущена в водоем специалистами Кубанского института осетроводства.

«Выпуск рыбы – важная составляющая большой работы по улучшению качества воды и сохранения экосистемы водоема-охладителя, которую мы проводим более 20 лет. Благодаря зарыблению растительная нагрузка на водоем-охладитель сократилась в десять раз. Уровень его зарастания уже многие годы остается в пределах 10% что является нормой», – пояснил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

В этот раз в водоем выпущено около полутора тысяч особей осетра весом от 600 до 700 граммов каждая. Молоди чуть больше года. Сразу после погружения рыба проявила активность, что, по словам специалистов, говорит о том, что осетр хорошо перенес транспортировку.

«В водоеме-охладителе обитает несколько видов рыб-мелиораторов. Это белый толстолобик, карп, белый амур и осетр. Все они борются с разными видами биопомех. Работу по зарыблению технологического водоема мы проводим с 2002 года и сейчас видим ее результат. Программа борьбы с биопомехами позволила улучшить экологическое состояние водного объекта и обеспечить надежную работу систем технического водоснабжения атомной станции», – рассказала рассказала гидробиолог цеха обеспечивающих систем Ростовской АЭС Галина Пуц.

Экологическое благополучие – один из ключевых приоритетов развития современной России. Страна активно реализует комплекс мер, направленных на сохранение природных ресурсов, снижение негативного воздействия на окружающую среду и формирование экологически ответственного общества.

Фото пресс-службы Ростовской АЭС