Около 1300 пассажиров перевез «Таганрогский экспресс» на новогодних праздниках

На новогодних праздниках поезд на паровозной тяге совершил пять рейсов из Ростова в Таганрог.

Более 200 пассажиров отправились в сказочное путешествие на составе с паровозной тягой 5 января — этот рейс стал заключительным. Ретропоезд повёз детей и их родителей с вокзала Ростов-Пригородный в Таганрог.

«Среди участников тура были и дети железнодорожников, в том числе участников СВО. На вокзале их ждали хороводы и развлекательная программа от Деда Мороза и других сказочных персонажей. А в пути ребятам не давали скучать веселые аниматоры», — сообщает СКЖД.

В Таганроге маленьких туристов ждала познавательная экскурсия по городу. А главным пунктом программы стало посещение драматического театра имени А.П. Чехова, где гостям представили музыкальный спектакль «Морозко».

Всего в пяти турах на ретропоезде «Таганрогский экспресс» успело побывать около 1300 пассажиров.

Фото СКЖД