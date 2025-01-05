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Около 1300 пассажиров перевез «Таганрогский экспресс» на новогодних праздниках

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На новогодних праздниках поезд на паровозной тяге совершил пять рейсов из Ростова в Таганрог.

Новости Таганрога

Более 200 пассажиров отправились в сказочное путешествие на составе с паровозной тягой 5 января — этот рейс стал заключительным. Ретропоезд повёз детей и их родителей с вокзала Ростов-Пригородный в Таганрог.

«Среди участников тура были и дети железнодорожников, в том числе участников СВО. На вокзале их ждали хороводы и развлекательная программа от Деда Мороза и других сказочных персонажей. А в пути ребятам не давали скучать веселые аниматоры», — сообщает СКЖД.

В Таганроге маленьких туристов ждала познавательная экскурсия по городу. А главным пунктом программы стало посещение драматического театра имени А.П. Чехова, где гостям представили музыкальный спектакль «Морозко». 

Всего в пяти турах на ретропоезде «Таганрогский экспресс» успело побывать около 1300 пассажиров.

Фото СКЖД

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Таганрогская правда
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