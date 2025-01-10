Около 100 дончан в прошлом году вступили в регистр доноров костного мозга

Подать заявку и отправить биоматериал можно бесплатно через Почту России.

В течение прошлого, 2024 года, около ста жителей Ростовской области вошли в регистр доноров костного мозга с помощью Почты России, сообщает пресс-служба компании.

Совместный проект Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальным РДКМ), Русфонда и Почты России работает с 2021 года. За прошедший период 850 дончан вошли в регистр по почте: 145 человек — в 2021 году, 381 человек — в 2022-м, 225 — в 2023-м. Среди людей, которые направили биоматериал по почте, 77% женщин и 23% мужчин. Их средний возраст — 33 года.

Для того, чтобы стать потенциальным донором, нужно оставить заявку на сайте Национального регистра доноров костного мозга, получить по почте инструкцию и набор со специальными палочками по взятию биоматериала, анкеты о состоянии здоровья и другие документы. Мазки с внутренней стороны обеих щёк можно взять самостоятельно, согласно инструкции. Далее они вместе с заполненными документами отправляются в Казань, для обработки в специальной лаборатории, а после данные попадают в информационную систему Национального РДКМ, а потенциальный донор получает уведомление по электронной почте.

Пересылка конвертов с палочками и биоматериалом и типирование бесплатны для подавших заявки, говорится в сообщении Почты России.

Фото: Почта России