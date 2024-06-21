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Ограничено водоснабжение в двух районах Таганрога

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21 июня в Таганроге ограничена подача воды на некоторых улицах в двух районах города. О проведении ремонтных работ  сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Город

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на улице Октябрьской, 18. В связи с этим водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в дома, расположенные в переулке Спартаковском и на улице Октябрьской. Примерно до 16 часов.

Ремонтные работы ведутся на улице Виноградной, 46. Поэтому подача воды ограничена на улицах Виноградной, Панфилова и Кузнечной. Ориентировочно до 16 часов.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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