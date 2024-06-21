Ограничено водоснабжение в двух районах Таганрога

21 июня в Таганроге ограничена подача воды на некоторых улицах в двух районах города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на улице Октябрьской, 18. В связи с этим водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в дома, расположенные в переулке Спартаковском и на улице Октябрьской. Примерно до 16 часов.

Ремонтные работы ведутся на улице Виноградной, 46. Поэтому подача воды ограничена на улицах Виноградной, Панфилова и Кузнечной. Ориентировочно до 16 часов.

Фото «Таганрогской правды»