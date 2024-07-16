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Ограничения энергоснабжения коснулись северных, северо-восточных и западных районов Ростовской области

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Сегодня в 15.21 в энергосистеме Ростовской области возник дефицит мощности. Чтобы сохранить устойчивость энергосистемы, были отключены потребители ряда районов.

Новости Ростовской области

В 15.35 Ростовским РДУ дана команда на подключение потребителей, в 16.20 электроснабжение восстановлено.

С 16.55 по команде Ростовского РДУ введены ограничения по графику временного отключения со временем реализации 20 минут на 100 МВт. Речь идет о северных, северо-восточных и западных сетях.

В случае наличия точечных заявок потребителям необходимо обращаться в ЕДДС по месту проживания по номеру 112 или на «горячие линии» электросетевых организаций:

  • филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» 8-800-220-02-20;
  • АО «Донэнерго»  8-800-222-05-50.

Фото: «Россети Юг» (из архива)

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Таганрогская правда
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