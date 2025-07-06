Сбор урожая — это момент, которого ждут с нетерпением садоводы и огородники. Он знаменует завершение сезона и приносит радость от результатов труда и заботы о растениях.

Но даже на этом этапе могут поджидать трудности. Например, плоды иногда начинают портиться прямо на кустах, лопаясь и трескаясь. Особенно обидно, когда это происходит массово. На некоторых культурах при определенных условиях количество испорченных ягод может сравниться с ущербом от самых опасных болезней.

Это может случиться с вишней, черешней, виноградом, алычой, сливой, смородиной, крыжовником, томатами, огурцами и многими другими растениями. Отчего это происходит и как избежать проблем с урожаем, рассказывают специалисты филиала Россельхозцентра по Ростовской области.

Перезревание

Кожица на плодах лопается из-за перезревания: мякоть набухает, а кожица, становясь мягче и тоньше, не выдерживает давления. Чтобы избежать этого, собирайте урожай вовремя, не допуская перезревания плодов.

Нарушение увлажнения

Плоды часто трескаются из-за резких перепадов влажности, особенно в период созревания. Растения после засухи активно поглощают воду, и их кожица теряет эластичность, лопаясь. Это может произойти из-за погодных условий или неправильного полива. Важно правильно организовать полив, избегая избытка влаги и пересыхания почвы, учитывая стадию роста культуры. Мульчирование поможет защитить почву от испарения влаги.

Неправильные подкормки

Неправильные подкормки, особенно избыток азота и недостаток калия/фосфора, приводят к растрескиванию плодов.

Что надо сделать?

Отрегулировать режим подкормок. Не использовать концентрированные удобрения и соблюдать баланс элементов.

Проводить дополнительные обработки, например, опрыскивание винограда монофосфатом калия для укрепления кожицы ягод.

Болезни растений

Лопнувшие ягоды винограда — признак оидиума, вызывающего трещины, пятна и опадение. У смородины растрескивание может быть вызвано серой гнилью.

Томаты с прозрачными пятнами и налетом размягчаются и гниют из-за мокрой гнили, а на поздней стадии трескаются из-за антракноза или вершинной гнили из-за ошибок агротехники.

При фитопатогенных растрескиваниях не используйте фунгициды. Поврежденные части уничтожают, здоровые просушивают.

Для профилактики обрабатывайте растения биофунгицидами, правильно поливайте и подкармливайте, боритесь с сорняками и вредителями, используйте мульчирующую пленку.

Другие причины

Трещины на плодах вызваны перепадами влажности и температуры, особенно в теплицах, а также чрезмерным пасынкованием и удалением листвы. Ягоды могут растрескаться из-за повреждений от птиц или насекомых. Сетки и мешочки частично решают эту проблему. Важно соблюдать агротехнику, обрезку, пасынкование, поддерживать оптимальный режим температуры и влажности, а также бороться с вредителями.

Правильный уход и своевременная обработка растений помогут избежать этих проблем.

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