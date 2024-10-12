Огородникам Дона рассказали, чем осенью лучше всего мульчировать почву

Осеннее мульчирование грядок помогает успешной зимовке многолетников, ускоряет прогревание почвы весной и обогащает землю.

Также мульчирование способствует улучшению структуры почвы, делая ее более рыхлой и обеспечивая водо- и воздухопроницаемость. Специалисты филиала «Россельхозцентра» по Ростовской области поделились рекомендациями по выбору лучших материалов для мульчирования.

«Не все виды мульчирующих составов подходят для осеннего укрытия грядок. Наиболее приемлемыми являются компост, перегной, сфагновый торф, опилки и хвоя», — отмечают в Россельхозцентре.

Рекомендуется укладывать мульчу слоем около 10 см. При использовании древесных остатков (опилок и хвои) может увеличиться потеря азота, поэтому весной тоже желательно внести это питательное вещество в нужных количествах.

Органическая мульча является источником питания для дождевых червей и микроорганизмов, которые преобразуют её в гумус. Уровень плодородия почвы определяется количеством гумуса и биологической активности. Чем выше содержание гумуса, тем более плодородной считается земля.

Древесные опилки медленно разлагаются, из-за чего весной растениям будет сложно прорасти, а на голых грядках процесс обработки почвы усложнится.

Солома хороша как укрытие летом, однако зимой она может привлечь грызунов.

Листья, если зима будет теплой и сырой, могут начать гнить.

Регулярное мульчирование в течение нескольких лет приводит к тому, что почва становится мягкой и рыхлой. Этот процесс способствует улучшению самых трудных типов почв, таких как песчаная и тяжелая глинистая.

Иллюстрация сгенерирована нейросетью «Шедеврум»