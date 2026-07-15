Главная » Город

Официальное трудоустройство подростков в Таганроге гарантирует зарплату не ниже МРОТ

На чтение 2 мин Просмотров 34 Опубликовано

В Таганроге до конца лета планируется трудоустроить более 600 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Только в июне работу уже получили свыше 400 школьников, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Город

По ее словам, программа летней занятости в этом году работает активно, а Центр занятости населения помогает подросткам найти проверенную и безопасную подработку. В этом ему содействуют крупные промышленные предприятия, учреждения культуры, образования и социальной защиты. Среди партнеров программы — ПАО ТКЗ «Красный Котельщик», ООО «НАТЭК-Нефтехиммаш», АО «Таганрогский НИИ Связи», филиал ПАО «ТМК» — Таганрогский металлургический завод и ООО «Лемакс».

Выбор занятий для подростков разнообразен. В школах трудовые отряды занимаются благоустройством территорий, ремонтом мебели и помогают в библиотеках. В учреждениях культуры, таких как ЦВР, Дворец Молодежи, ЦТТ, ДК «Фестивальный» и СКЦ «Приморский», ребята работают вожатыми и культорганизаторами. В библиотеках они помогают оцифровывать и обновлять книжные фонды. В парке им. Горького юные натуралисты выращивают растения в «Аптечном саду», а юные экскурсоводы проводят туры для ребят из пришкольных лагерей.

«Важно, что труд подростков оформляется официально и оплачивается прозрачно. Заработная плата от работодателя рассчитывается пропорционально отработанному времени, но в пересчете на полный месяц составляет не ниже установленного МРОТ», — отметила Светлана Камбулова.

Если ребенок хочет провести оставшуюся часть лета с пользой, получить первый официальный трудовой стаж и заработать собственные деньги, родители могут обратиться в Центр занятости населения, который находится на улице Сергея Шило, 202а. Телефон для справок: 8 (8634) 32-56-81.

Ранее мы рассказали, что таганрогские семьи с детьми до полутора лет смогут получить ипотечные каникулы.

Фото: мессенджер «MAX» Светланы Камбуловой

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости подростки Таганрог трудоустройство
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru