Официальное трудоустройство подростков в Таганроге гарантирует зарплату не ниже МРОТ

В Таганроге до конца лета планируется трудоустроить более 600 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Только в июне работу уже получили свыше 400 школьников, сообщила глава города Светлана Камбулова.

По ее словам, программа летней занятости в этом году работает активно, а Центр занятости населения помогает подросткам найти проверенную и безопасную подработку. В этом ему содействуют крупные промышленные предприятия, учреждения культуры, образования и социальной защиты. Среди партнеров программы — ПАО ТКЗ «Красный Котельщик», ООО «НАТЭК-Нефтехиммаш», АО «Таганрогский НИИ Связи», филиал ПАО «ТМК» — Таганрогский металлургический завод и ООО «Лемакс».

Выбор занятий для подростков разнообразен. В школах трудовые отряды занимаются благоустройством территорий, ремонтом мебели и помогают в библиотеках. В учреждениях культуры, таких как ЦВР, Дворец Молодежи, ЦТТ, ДК «Фестивальный» и СКЦ «Приморский», ребята работают вожатыми и культорганизаторами. В библиотеках они помогают оцифровывать и обновлять книжные фонды. В парке им. Горького юные натуралисты выращивают растения в «Аптечном саду», а юные экскурсоводы проводят туры для ребят из пришкольных лагерей.

«Важно, что труд подростков оформляется официально и оплачивается прозрачно. Заработная плата от работодателя рассчитывается пропорционально отработанному времени, но в пересчете на полный месяц составляет не ниже установленного МРОТ», — отметила Светлана Камбулова.

Если ребенок хочет провести оставшуюся часть лета с пользой, получить первый официальный трудовой стаж и заработать собственные деньги, родители могут обратиться в Центр занятости населения, который находится на улице Сергея Шило, 202а. Телефон для справок: 8 (8634) 32-56-81.

Ранее мы рассказали, что таганрогские семьи с детьми до полутора лет смогут получить ипотечные каникулы.

Фото: мессенджер «MAX» Светланы Камбуловой