Таганрогские семьи с детьми до полутора лет смогут получить ипотечные каникулы

С 1 сентября в России вступает в силу закон, который позволяет семьям с детьми до полутора лет получить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка.

Об этом ТАСС сообщил первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.

По словам депутата, с указанной даты заемщик может обратиться в банк с требованием о предоставлении льготного периода по ипотечным выплатам независимо от того, снизился его доход или нет. Длительность таких каникул может составлять до полутора лет, при этом они завершаются, когда ребенку исполняется полтора года.

В первые шесть месяцев заемщик полностью освобождается от платежей, а с седьмого по восемнадцатый месяц начисляются проценты, которые нужно будет оплатить только после окончания льготного периода.

Игошин также подчеркнул, что закон распространяется на тех, кто оформил ипотеку до 1 сентября 2026 года. То есть, если у заемщика уже есть ипотечный кредит и он планирует второго ребенка, каникулы ему также доступны.

Фото: © Игорь Онучин / ТАСС

