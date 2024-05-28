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До 10 июня остались без горячей воды жители домов в центре Таганрога

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Сегодня, 28 мая, в Таганроге из-за планового ремонта котельной в переулке Некрасовском почти на две недели остались без горячей воды некоторые дома в центре города и общежития ЮФУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков.

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До 10 июня будет ограничена подача горячего водоснабжения на Комсомольском бульваре, 31 и 45, Октябрьской площади, 4, в переулках 1-м Крепостном, 34,  Некрасовском, 4 и 20, на улицах Азовской, 3, Александровской, 34, Гарибальди, 6, Греческой, 37, Петровской, 15, Фрунзе, 3, Чехова, 6, Шмидта, 13 и 19. А также в детсаду в переулке Редутном, 3, в санатории на улице Греческой, 40 и стоматологии в переулке 1-м Крепостном, 34.

Кроме того, горячей воды не будет в общежитиях ЮФУ: в корпусах в переулках Добролюбовском, 15, Некрасовском, 17 и 21, на улицах Александровской, 30, Чехова, 22, Петровской, 17, Гарибальди, 6.

Фото Анатолия Ивашова

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Таганрогская правда
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