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Общественный транспорт в Таганроге дезинфицируют ежедневно

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Такие меры связаны с ухудшением эпидобстановки в городе и регионе в целом.

Новости Таганрога

Общественный транспорт в Таганроге будет подвергаться ежедневной обработке в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Распоряжение об усилении контроля за мерами дезинфекции дало управление транспорта и дорожного строительства города, сообщает местная администрация.

«Транспортные средства ежедневно перед выходом на линию и после возвращения с линии проходят влажную уборку и дезинфекцию салонов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области резко выросло число заболевших ОРВИ и гриппом. По информации донского Роспотребнадзора, в регионе циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии — риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус. Также регистрировались вирусы гриппа А и В.

Фото из архива

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новости общественный транспорт Ростовская область Таганрог эпидобстановка
Таганрогская правда
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