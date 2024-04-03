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Обманывала стариков: в Ростовской области поймали мошенницу

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В Ростовской области задержали мошенницу, которая представлялась соцработником и похищала деньги у пенсионеров, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. Пострадавших от действий злоумышленницы просят обращаться в полицию.

Новости Ростовской области

В феврале в полицию Ростова обратились несколько человек. Все они пояснили, что лишились денег после визита социального работника. Общая сумма ущерба превысила 850 тысяч рублей.

Оперативники установили, что к преступлениям причастна 51-летняя женщина, которая была задержана. Оказалось, что аферистка под видом социального работника приходила к пожилым людям, сообщала об обмене купюр, который якобы необходимо совершить накануне денежной реформы. Вместо денег она вручала потерпевшим сувенирные банкноты.

Сейчас в отношении фигурантки возбуждены уголовные дела, она помещена под стражу. Пострадавших от действий злоумышленницы просят обращаться по телефону дежурной части ОП № 8 УМВД России по г. Ростову: 8 (863)249-20-60.

Фото ГУ МВД по Ростовской области.

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Таганрогская правда
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