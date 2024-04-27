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Обеспечивать безопасность на майские праздники на Дону будут более 4 тысяч человек

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В Ростовской области патрули усилят дружинниками, казаками, курсантами, кинологами. Круглосуточно в дни майских праздников будут охраняться мемориальные комплексы и кладбища.

Новости Ростовской области

Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба по профилактике правонарушений, сообщается на портале донского правительства.

В общей сложности в этот период в мероприятиях по обеспечению безопасности будет задействовано более 4 тысяч человек, — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев. — В круглосуточном режиме будет осуществляться мониторинг ситуации, особое внимание будет уделено координации действий между правоохранительными органами, администрациями муниципальных образований, представителями общественных формирований.

Правительством Ростовской области, представителями силовых ведомств организовано взаимодействие с командованием Южного военного округа по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения воинских формирований и сопровождения колонн военнослужащих на период подготовки и проведения парада войск.

Ранее мы сообщали, что жителей Таганрога в дни майских праздников призвали соблюдать бдительность.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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