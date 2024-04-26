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Жителей Таганрога просят соблюдать бдительность во время майских праздников

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В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности в период майских праздников администрация Таганрога и руководство УМВД России по Таганрогу призывают жителей города к соблюдению бдительности, осторожности и немедленном информировании правоохранительных органов при обнаружении подозрительных предметов, оставленных без присмотра в местах массового пребывания людей и в общественном транспорте.

#Официально

Своевременное реагирование и сообщение в органы внутренних дел позволит предотвратить угрозу совершения террористических актов и спасти не только вашу жизнь, но и жизнь окружающих, — говорится в обращении городских властей.

Сообщить о подозрительных предметах можно по телефонам:

  • УМВД России по г. Таганрогу — 02, 8-8634-632-220, 383-986;
  • Отдел в г. Таганроге УФСБ России по Ростовской области: 8-8634-383-523;
  • ЕДДС г. Таганрога: 112, 8-8634-392-346

Сообщение производите только через телефоны обычной проводной телефонной сети. Сотовым телефоном пользоваться запрещено.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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администрация Таганрога безопасность полиция
Таганрогская правда
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